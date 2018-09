Complotdenker Alex Jones nu ook van Twitter verwijderd

Na Apple, YouTube, Facebook en Spotify heeft nu ook Twitter complottheoriedenker Alex Jones van zijn platform verwijderd. Ook Jones' mediabedrijf Infowars is niet meer op Twitter te vinden.

In een verklaring zegt Twitter dat de beslissing is genomen omdat tweets en video's die Jones plaatste tegen de gedragsregels van het bedrijf ingaan. De tweets waren door andere gebruikers gerapporteerd.

Jones ligt al lange tijd onder vuur vanwege zijn video's en berichten die hij via sociale media verspreidt. Zo zei hij ooit dat de schietpartij op de Amerikaanse basisschool Sandy Hook, waarbij in 2012 twintig kinderen en zes volwassenen de dood vonden, niet heeft plaatsgevonden. Ook is hij ervan overtuigd dat de Amerikaanse overheid de aanslagen van 9/11 heeft georkestreerd.

Vorige maand blokkeerde Twitter de Amerikaan al voor een week omdat hij weigerde tweets te verwijderen die volgens het bedrijf aanstootgevend waren. Daarna kon hij weer gebruik maken van het platform.

Eerder besloten onder meer Apple, YouTube en Facebook Jones te blokkeren. Zo verwijderde Facebook vier pagina's, waarvan één er vorige maand 1,7 miljoen volgers had. YouTube deed hetzelfde met Jones' kanaal, dat 2,4 miljoen abonnees had en waarvan video's miljarden keren waren bekeken. Twitter kreeg van verschillende kanten kritiek omdat Jones daar niet werd verbannen.