Kunstenaar Joep van Lieshout praat met 'fan' Kanye West over samenwerking

Kanye West is speciaal voor een gesprek met de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout naar Nederland gereisd. De Amerikaanse rapper ziet wel wat in een samenwerking met de beeldhouwer. "Hij is fan van mijn werk", zegt Van Lieshout tegen de NOS.

West werd gisteren gefotografeerd in Amsterdam en Rotterdam. Waarom hij in Nederland was, bleef onduidelijk. Volgens Van Lieshout maakte de rapper de reis voor een bezoek aan zijn atelier in Rotterdam.

De twee bespraken een eventuele samenwerking. Wat ze precies van plan zijn, wil de kunstenaar niet zeggen. "Het wordt in ieder geval niet iets met muziek", zegt Van Lieshout. "Meer iets met kunst en vormgeving. We zijn allebei erg enthousiast."