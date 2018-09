Japan meldt eerste officiële stralingsdode door kernramp Fukushima

In Japan is ruim zeven jaar na de kernramp van Fukushima de eerste officiële stralingsdode gevallen. Een man van "in de vijftig" is overleden aan longkanker, meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid.

Bij de man werd in 2016 de ziekte geconstateerd. Het ministerie concludeerde dat hij ziek was geworden door blootstelling aan straling vanwege werken op de kerncentrale, nadat die beschadigd was geraakt door een zeebeving en de daaropvolgende tsunami. Zijn familie krijgt een schadevergoeding.

De overleden man had als taak het meten van de straling bij Eenheid 1 op het kernreactorcomplex. Hij deed dat volledig beschermd, aldus de autoriteiten, maar dat bleek toch onvoldoende om blootstelling aan radioactieve straling binnen de perken te houden.

Geen directe doden

De kernramp van Fukushima was het ergste nucleaire ongeluk in de wereld sinds de ontploffing van de kernreactor in Tsjernobyl in 1986. Daarbij kwamen 31 mensen direct om het leven.

Bij het Fukushima-ongeluk vielen niet meteen doden. In 2013 schreef Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een rapport dat het effect van de vrijgekomen straling op de gezondheid leek mee te vallen. De ramp had meer psychische schade aangericht dan lichamelijke, was de conclusie.

Toch is de straling in het gebied nog extreem hoog. Zo werden vorig jaar in het beschermende gebouw om Eenheid 2 waarden gemeten van 530 sievert per uur.

Een dosis van 1 sievert is genoeg om ziek of misselijk te worden van de straling. De helft van de mensen die zijn blootgesteld aan een dosis van 5 sievert sterft binnen een maand. Een dosis van 10 sievert is dodelijk binnen een paar weken.