John McCain begraven in Annapolis

In de Amerikaanse staat Maryland is de Republikeinse senator John McCain acht dagen na zijn dood begraven. Hij is bijgezet op de begraafplaats van de US Naval Academy, de hoogste academie van de Amerikaanse marine en mariniers in Annapolis. McCain volgde daar eind jaren vijftig de officiersopleiding. Als eerbetoon vlogen vier F-18-gevechtsvliegtuigen in formatie over het terrein.

De begrafenis was na een kleine ceremonie met familie en vrienden. Zaterdag was er een grote herdenkingsdienst in de kathedraal van Washington met toespraken van onder anderen de oud-presidenten George W.Bush en Barack Obama.

Naast klasgenoot

Langs de route van de rouwstoet naar de academie in Annapolis stonden veel belangstellenden. McCain is begraven naast zijn klasgenoot en vriend, admiraal Chuck Larson. Die had voor zijn dood in 2014 voor hen en hun vrouwen vier plaatsen gereserveerd op de begraafplaats.