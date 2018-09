Lovende woorden voor McCain en een sneer naar Trump bij herdenkingsdienst

In Washington is de overleden senator John McCain herdacht. Daarbij spraken onder anderen de oud-presidenten Bush en Obama. McCain overleed vorige week zaterdag op 81-jarige leeftijd aan een agressieve hersentumor.

McCain lag opgebaard op Capitol Hill, het politiek hart van Amerika, en werd vanochtend in een stoet naar een kathedraal gereden. Onderweg werd gestopt bij het monument voor de Vietnam-veteranen, McCains weduwe legde daar een krans. McCain was een Vietnamveteraan en bracht 5,5 jaar door in krijgsgevangenschap.

In de hel en terug

Obama loofde zijn vroegere rivaal bij de presidentsverkiezingen van 2008. Hij refereerde aan de tijd dat hij en George W. Bush met McCain samenwerkten. "Hij heeft ons betere presidenten gemaakt, hij heeft de Senaat beter gemaakt, hij heeft het land beter gemaakt." Over de tijd die McCain in de Vietnamoorlog in gevangenschap doorbracht zei Obama: "Hij is in de hel geweest en weer terug."

Ook voor Bush was McCain ooit een rivaal bij de presidentsverkiezingen. Bush zei dat zijn vriendschap met McCain een van de grootste cadeaus in zijn leven was. Hij roemde McCain om zijn moed, eerlijkheid en trouw.

Golfen

President Trump was niet welkom bij de dienst, maar er werd wel over hem gesproken, zonder dat zijn naam werd genoemd. McCains dochter Meghan zei dat het Amerika van haar vader niet meer "great" hoefde te worden gemaakt, omdat Amerika altijd al "great" was.

"Make Amerika great again", was de verkiezingsslogan van Donald Trump. Toen de herdenkingsdienst begon, verliet Trump het Witte Huis om te gaan golfen in Virginia.