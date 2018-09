Oekraïner veroordeeld na in scène gezette dood journalist

De man achter een moordcomplot tegen een Oekraïense journalist is veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar. Arkadi Babtsjenko ontsnapte aan de moord door zijn eigen dood in scène te zetten.

Eind mei werd Babtsjenko bebloed bij zijn huis gevonden. Hij werd afgevoerd in een ambulance en de politie zei kort daarna dat hij aan zijn verwondingen was bezweken. Een dag later dook hij tot ieders verbazing op bij een persconferentie.

Babtsjenko meldde dat hij had gedaan alsof hij was vermoord om aan een echte aanslag te ontsnappen. Hij was gewaarschuwd door de persoon die was ingehuurd om hem te doden. In overleg met de veiligheidsdiensten was er voor het toneelstukje gekozen.

Opdrachtgever onbekend

Al snel werd Boris German opgepakt, hij was de tussenpersoon die de huurmoordenaar had geregeld. Deze meldde aanvankelijk dat ook hij het spelletje had meegespeeld, maar bekende later toch schuld en is nu dus veroordeeld. Hij werkt inmiddels samen met de veiligheidsdiensten om de opdrachtgevers voor de aanslag te achterhalen, zeggen de Oekraïense autoriteiten.

Wie de opdracht gaf tot de moordpoging, is nog niet opgehelderd. Oekraïne speculeert dat de opdrachtgever uit Rusland komt; Babtsjenko was kritisch over het Kremlin en was het land een jaar eerder ontvlucht.