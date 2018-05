Prominente Russische journalist doodgeschoten in Kiev

De vooraanstaande Russische oorlogsverslaggever Arkadi Babtsjenko is doodgeschoten in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Zijn vrouw vond hem zwaargewond in de portiek van zijn flat en belde een ambulance, waarin hij op weg naar het ziekenhuis bezweek. Oekraïense media melden dat hij in zijn rug is geschoten.

Babtsjenko ontwikkelde zich de laatste jaren tot een uitgesproken tegenstander van het Kremlin en president Poetin. Vorig jaar februari ontvluchtte hij Rusland omdat hij bedreigd werd en bang was dat hij gevangen gezet zou worden. Sindsdien woonde hij in ballingschap in Kiev.

In de loop der jaren deed hij voor verschillende Russische media verslag van allerhande conflicten na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hij had felle kritiek op de Russische bemoeienis met het conflict in Oost-Oekraïne en beschuldigde het Kremlin ervan daar een oorlog te voeren.

Critici van het Kremlin

De politie zegt ervan uit te gaan dat Babtsjenko is vermoord vanwege zijn journalistieke werk. Het is de derde moord op een journalist in Kiev vier jaar tijd. In 2016 werd Pavel Sjeremet gedood door een autobom. Het jaar daarvoor werd de Oekraïense journalist Oleg Boesina vermoord. De twee waren net als Babtsjenko critici van de Russische regering. Beide aanslagen zijn nooit opgehelderd.

Zelf was hij een veteraan van de oorlogen in Tsjetsjenië, waarover hij meerdere boeken schreef. Een daarvan is De kleur van oorlog, dat ook in het Nederlands is vertaald. Hij kreeg verschillende literaire prijzen. In Oekraïne werkte hij als presentator voor een tv-station van Krimtataren.