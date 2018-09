Politie: verdachte aanslag Amsterdam CS had terroristisch motief

De 19-jarige Afghaan die gisteren op twee mannen instak op Amsterdam Centraal Station had een terroristisch motief. Dat blijkt volgens de politie uit de eerste verklaringen die de verdachte, Jawed S., heeft afgelegd.

Volgens de politie waren de twee mannen die gistermiddag zwaargewond raakten bij de aanslag op het Centraal Station in Amsterdam willekeurige slachtoffers.

De Amerikanen stonden te wachten voor een informatiebalie toen de Afghaan, die een Duitse verblijfsvergunning heeft, plotseling met een mes op hen instak. Binnen enkele seconden was de politie ter plaatse en schoot de man neer.

Huis in Duitsland doorzocht

De Duitse politie heeft op verzoek van het OM het huis van S. in Duitsland doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers, zaken als computers, usb-sticks of smartphones, in beslag genomen. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De gemeente Amsterdam, het Openbaar Ministerie en de politie nemen geen extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag. "Het kordate optreden van de politie van gisteren laat zien dat Amsterdam voorbereid is op dit soort incidenten", staat in een verklaring.

'Laffe daad'

Premier Rutte is in een Facebookbericht ook lovend over het optreden van de politie en NS-personeel. "Deze laffe daad laat zien hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven", schrijft hij.

Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), spreekt van "een verwerpelijke daad, die helaas past in het huidige dreigingsbeeld". Het dreigingsniveau wordt niet verhoogd.