Rechts en links opnieuw de straat op in Chemnitz

In Chemnitz zijn een week na de confrontaties tussen linkse en rechtse betogers opnieuw demonstraties. Vanmiddag hielden honderden mensen een protestmars tegen xenofobie.

Rechtse betogers lopen een stille tocht voor het slachtoffer van de steekpartij die de aanleiding was voor de onrust in de Oost-Duitse stad. Vanwege de demonstraties is er veel politie op de been.

Tegen xenofobie

De eerste betoging ging aan het begin van de middag van start. Onder het motto Herz statt Hetze, liefde boven haat, demonstreerden honderden mensen, onder wie linkse politici, tegen vreemdelingenhaat. Zij begonnen hun mars bij het standbeeld van Karl Marx in de binnenstad.

Dietmar Bartsch, parlementariƫr namens Die Linke, en SPD-politicus Lars Klingbeil liepen mee. "We willen duidelijk maken dat de meerderheid hier niet extreem-rechts en xenofoob is", zei Klingbeil.

Stille tocht

Om 17.00 uur begint in Chemnitz de herdenking van het slachtoffer van de steekpartij. De stille tocht is georganiseerd door rechtse groeperingen, waaronder de rechts-populistische partij AfD en de anti-islambeweging Pegida. In de binnenstad hebben zich rechtse betogers verzameld.

De fatale steekpartij, waarbij een Duitser van 35 om het leven kwam, leidde vorige week tot onrust in Chemnitz. Na het incident werden een Syriƫr en een Irakees opgepakt. Als reactie hierop gingen rechtse hooligans de straat op. Volgens de autoriteiten hadden tientallen demonstranten het gemunt op mensen met een buitenlands uiterlijk.

Ook linkse betogers lieten vorige week van zich horen. De politie moest ingrijpen om beide groepen uit elkaar te houden.