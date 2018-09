Schoolleiders laten brandalarm afgaan voor meer salaris

Basisschooldirecteuren voeren vanaf half september actie voor meer salaris en minder werkdruk. Als eerste actie wil de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) dat woensdag 12 september op alle basisscholen het brandalarm afgaat voor een ontruimingsoefening.

De ludieke actie om 09.00 uur geeft volgens de schoolleiders een duidelijk signaal: "Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan", staat in een verklaring van de AVS. De organisatie roept de schooldirecteuren op om foto's van de ontruiming te delen via onder meer Twitter.