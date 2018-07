Ook basisschooldirecteuren willen meer salaris, en gaan actievoeren

Basisschooldirecteuren gaan na de zomer voor zichzelf actievoeren. Ze zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. Zo verdienen in de nieuwe cao de bestbetaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren.

"Het is nu tijd om voor onszelf op te komen", aldus Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. "Tot nu toe hebben we vooral meegestaakt om de leraren te ondersteunen. Vanaf september gaan we acties voeren voor ons eigen salaris."

De blijdschap in lerarenkamers was vorige maand groot, toen bekend werd dat leerkrachten in het basisonderwijs er gemiddeld 8,5 procent en een bonus van bijna een half maandsalaris bij krijgen. Maar niet bij iedereen ging de vlag uit. Directeuren, conciƫrges, klassenassistenten, logopedisten en schoolpsychologen moeten het doen met veel minder: 2,5 procent extra loon en geen forse bonus.

Kleuterjuf

Voor de 60-jarige Gerry Baarsma was de cao-uitkomst een flinke teleurstelling. Al veertig jaar werkt ze als kleuterjuf in het Limburgse dorpje Linne. Ze volgde de afgelopen vier jaar in haar eigen tijd twee opleidingen, zodat ze vanaf deze zomer officieel aan de slag kon als adjunct-directeur van haar basisschool. Maar hoewel ze in de praktijk al een paar dagen per week als adjunct-directeur werkt, ziet ze nu af van de mogelijkheid om formeel adjunct te worden.