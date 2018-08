243 leerlingen VMBO Maastricht alsnog geslaagd

243 leerlingen van het VMBO Maastricht krijgen alsnog hun diploma. Zij hebben vorige week hersteltoetsen gemaakt en die met een voldoende afgesloten. Daarmee voldoen ze nu wel aan de minimale landelijke eisen voor het schoolexamen.

Van de 353 leerlingen in het examenjaar hebben er nu in totaal 285 hun diploma gehaald; 42 leerlingen hadden eerder al te horen gekregen dat ze aan alle exameneisen voldoen. Twintig leerlingen moeten sowieso het jaar overdoen vanwege te lage cijfers.

Zo'n vijftig leerlingen hebben nog de mogelijkheid om vanaf oktober toetsen te maken. Zij moeten voor 1 januari deze hersteltoetsen halen, want tot die datum blijft het cijfer voor hun eindexamens geldig. Sommigen zullen helemaal geen gebruik maken van die mogelijkheid, omdat ze geen diploma nodig hebben voor hun vervolgopleiding.

Slob: papiertje is waardevol

Minister Slob schrijft dat er voor veel leerlingen en ouders nu een eind komt aan een zomer vol onzekerheden. "Ik hoop dat zij alsnog met trots naar hun behaalde resultaten kunnen kijken en met plezier verder kunnen met hun vervolgopleiding. Het papiertje dat ze nu hebben bemachtigd is en blijft waardevol."

De hersteloperatie was nodig toen uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek dat alle 353 eindexamenleerlingen delen van hun schoolexamens hadden gemist. Daardoor hadden ze eigenlijk helemaal niet mee mogen doen aan de landelijke examens.

Voor veel leerlingen is het examendebacle nu voorbij. Intussen lopen er nog verschillende onderzoeken naar wat er precies is misgegaan op het VMBO Maastricht. In het najaar wordt hier meer over duidelijk.