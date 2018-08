Ook al gaat het maar om 60 minuten, impact van alleen maar zomertijd is groot

Tot 1916 was er geen sprake van zomer- of wintertijd. Toen voerde Duitsland als eerste land in Europa een zomertijd in. Het land kampte door de Eerste Wereldoorlog met brandstoftekorten. Dankzij de zomertijd was het 's avonds langer licht, en was er minder olie en gas nodig. Nederland volgde een dag na Duitsland met de invoering.

Ons land behield de zomertijd tot 1946, toen de meeste omliggende landen ook weer waren overgeschakeld op één tijd het hele jaar door.

Twintig jaar later werd de zomertijd geherintroduceerd door Italië. In Nederland volgde de herintroductie in 1977. Weer was het energiebesparingsargument de reden, met name door de Arabische olieboycot. Ook speelde deze keer mee dat mensen zo tijdens de zomer langer konden genieten van het daglicht en hoopte de Tweede Kamer dat de recreatiesector een boost zou krijgen.

Levert het echt iets op?

Of het uurtje verschil echt energiebesparing oplevert, is trouwens de vraag. Han Slootweg van netbeheerder Enexis zei eerder al dat je het niet kunt meten. "We hebben geen vergelijkingsmateriaal. Want we weten niet hoeveel energie we zouden verbruiken als we de tijd niet zouden verzetten. Daarnaast spelen er te veel factoren mee. De temperatuur is bijvoorbeeld elke winter anders." Ook energiebedrijven Essent en Nuon zeiden toen geen opmerkelijke verschillen te zien in stroomverbruik tussen zomer- en wintertijd.

Wel is er een studie gedaan waaruit blijkt dat de klok een uur verzetten tot een energiebesparing van ongeveer 0,3 procent leidt. Europarlementariërs gaven vorig jaar al aan dit te weinig te vinden.