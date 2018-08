Amsterdam wil lerarentekort aanpakken met ambtenaren en statushouders

Amsterdam gaat het lerarentekort op basis- en middelbare scholen bestrijden met een invalteam van ruim zestig gemeenteambtenaren. Het gaat om beleidsmedewerkers waarvan er vier een onderwijsbevoegdheid hebben. De gemeente zal dat vandaag bekendmaken, meldt de Volkskrant.

De medewerkers die niet voor de klas mogen staan, zullen scholen bijvoorbeeld ondersteunen met de administratie of als klassenassistent. Het is de bedoeling dat de ambtenaren één keer per week op een school zijn.

Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheid om bijna afgestudeerde studenten en hoogopgeleide statushouders voor de klas te zetten. Bij de statushouders gaat het onder anderen om Syriërs die in hun land van herkomst ook voor de klas stonden. De meeste van hen zullen op een middelbare school wiskundeles gaan geven.

Wie kan helpen?

De Amsterdamse onderwijswethouder Moorman spreekt in de krant van een urgent probleem. "We hebben daarom ook langs onze eigen ambtenaren een ronde gemaakt met de vraag: wie kan helpen?"

De hoofdstad wordt hard geraakt door het tekort aan leraren. Er zijn nog meer dan honderd openstaande vacatures, schrijft de krant. Vooral op basisscholen is het lastig personeel te vinden.

Ook buiten Amsterdam worden scholen steeds creatiever in het vinden van leraren. Zo maken parttimers meer uren, worden er zij-instromers en herintreders aangenomen en soms worden er zelfs onderwijsassistenten en stagiairs voor de klas gezet.