450 kilometer buizen om CO2-uitstoot van veenweiden te verminderen

Bodemdaling van veengrond is geen recent fenomeen in Nederland. Het begon al in de vroege Middeleeuwen. Omdat drogere bodems geschikter zijn voor de landbouw, werden er slootjes gegraven om het water in de veenweides af te voeren. Later werden er ook molens ingezet om nog meer water kwijt te kunnen. Sindsdien is het land door de drooglegging al meters gedaald en nu zakt het nog steeds met gemiddeld een centimeter per jaar.

Toch is nog lang niet al het veen afgebroken. "Wat er nog in de grond ligt, komt ongeveer overeen met 100 jaar CO2-emissie van autoverkeer", zegt Ko van Huissteden, onderzoeker aan de VU. Of de aanleg van zulke ondergrondse buizen daadwerkelijk een geschikte optie is om te voorkomen dat al dat veen 'opbrandt', moet nog blijken. Van Huissteden: "Er is alleen nog maar gewerkt met modellen en kleine pilotprojecten. Nu kunnen we voor het eerst onderzoeken wat de effecten van zo'n grootschalig project zijn."