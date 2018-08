Bedreiger Wilders langer in voorarrest

De man die ervan verdacht wordt dat hij PVV-leider Geert Wilders in een video op sociale media met de dood heeft bedreigd, blijft voorlopig langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De 26-jarige man werd dinsdag gearresteerd op het Centraal Station van Den Haag. Bij zijn aanhouding had hij een Pakistaans paspoort bij zich.

Op Facebook was een filmpje verschenen waarin Wilders met de dood werd bedreigd vanwege de cartoonwedstrijd die hij organiseert over de profeet Mohammed. "Ik ben ongeveer 5 minuten van het parlement vandaan waar de tentoonstelling is", zei de man in het Urdu, de taal van Pakistan. Ook werden op de pagina verzen over jihad geplaatst.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen van moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

Hij blijft 14 dagen in volledige beperkingen vastzitten. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De bewuste video is inmiddels van de Facebookpagina verwijderd. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk.