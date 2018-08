'Suikervrije drank en bronwater worden goedkoper'

Suikervrije dranken en bronwater worden goedkoper in de strijd tegen overgewicht. Dat meldt het AD na inzage van een concept van het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Blokhuis in oktober wil presenteren.

Het kabinet zou de verbruiksbelasting op suikervrije dranken willen afschaffen. Dat scheelt bijna 9 cent op een liter cola light of mineraalwater. Blokhuis wil het bericht "bevestigen noch ontkennen".

"De Rijksoverheid neemt zelfstandig fiscale maatregelen. Dit wordt gedaan door water(s) en suikervrije dranken vrij te stellen van verbruikersbelasting", citeert het AD uit het conceptakkoord.

Vruchtensap

Er staat volgens de krant niet bij hoe de beoogde gedeeltelijke afschaffing van deze taks wordt betaald. In 2017 bedroegen de totale inkomsten uit de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken ruim 250 miljoen euro.

Verbruiksbelasting is een soort accijns en wordt behalve op frisdrank bijvoorbeeld ook geheven op vruchtensap. Daar wordt in het conceptakkoord niet over gesproken.

Het Nationaal Preventieakkoord bindt behalve tegen overgewicht ook de strijd aan tegen roken en overmatig alcoholgebruik.