'Verdachten defensieschandaal Schaarsbergen doen aangifte van smaad'

Negen militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen klagen drie ex-collega's aan wegens smaad. Dat zegt advocaat Michael Ruperti in het AD.

Hij vertegenwoordigt een deel van de militairen die in november vorig jaar door ex-collega's van mishandeling, verkrachting en bedreiging werden beschuldigd. De negen hebben de beschuldigingen steeds ontkend.

De marechaussee heeft de zaak inmiddels onderzocht. Nu is nog duidelijker dat de zaak aan alle kanten rammelt, zegt advocaat Ruperti in het AD. Omdat een aantal van zijn cliënten privé grote problemen heeft gekregen, stappen ze nu naar de rechter.

Verkracht

In november vorig jaar maakte de Volkskrant melding van misstanden bij de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Een slachtoffer zei onder meer dat collega's gedwongen werden om drugs in te nemen en dat sommige doorgeladen wapens op zich gericht hadden kregen. Zelf zou hij zijn verkracht.

Staatssecretaris Visser gaf een commissie opdracht om de zaak te onderzoeken. De commissie kwam in een tussenrapportage tot de conclusie dat een intern onderzoek naar de gebeurtenissen in Schaarsbergen ernstig tekort was geschoten.

Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of de zaak voor de rechter komt.