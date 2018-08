RTL Nederland groeit weer, mede dankzij online succes Temptation Island

Er wordt meer geld uitgegeven aan tv-reclame en daar profiteert RTL Nederland van. De omzet van het mediabedrijf steeg in de eerste helft van dit jaar met 6 procent naar 241 miljoen euro. Ook de brutowinst steeg, met tweederde, naar 32 miljoen euro.

Eerder dit jaar waren er nog zorgen bij het bedrijf vanwege de dalende kijkcijfers en dalende advertentieinkomsten. Er werd een reorganisatie aangekondigd waarbij 85 mensen hun baan verliezen.

Adverteerders geven dit jaar weer meer uit aan tv-reclame, ondanks dat er minder televisie wordt gekeken. Eerder meldde marketingorganisatie Screenforce al een stijging over de eerste 6 maanden.

De onlinediensten van RTL worden ook populairder. De streamingdienst Videoland, in handen van RTL, kreeg in een jaar tijd 122 procent meer betalende abonnees. Vooral de real life-serie Temptation Island trok klanten. Er zijn aparte series voor het online platform gemaakt. Ook de series De 12 van Oldenheim en The Handmaid's Tale zorgden voor nieuwe klanten.