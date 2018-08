We kijken minder tv, maar er gaat meer geld naar reclames

Adverteerders hebben meer geld over voor tv-reclames, terwijl er steeds minder mensen televisie kijken. In het eerste helft van het jaar werd er 3 procent minder tv gekeken, terwijl reclamemakers 12 miljoen euro (+3 procent) meer uitgaven aan televisiereclames.

Tv-marketingorganisatie Screenforce zette de cijfers op een rij en denkt dat grote sportevenementen voor een deel verantwoordelijk zijn voor de stijging.

"We hebben de Olympische Winterspelen gehad en het WK voetbal. Daar wordt veel naar gekeken", weet directeur Michel van der Voort. "Daarnaast zien adverteerders steeds meer in dat tv de plek blijft om grote groepen te bereiken."

Heilige graal

In de eerste helft van het jaar keken Nederlanders gemiddeld 174 minuten televisie per dag. Dat was in 2014 nog 204 minuten per dag. Steeds meer mensen kijken naar on-demand-diensten zoals Netflix en Videoland. Onder jongeren tussen de 13 en 19 jaar is de kijktijd ten opzichte van 2014 vrijwel gehalveerd.

De laatste tijd was er nog veel onrust bij televisiezenders, omdat vorig jaar veel adverteerders afhaakten. In 2017 ontvingen tv-zenders 51 miljoen euro minder van adverteerders. Bedrijven kozen er vaker voor om online reclame te maken.

"Ze zien nu vaker in dat online niet de heilige graal is. Reclames worden er makkelijk overgeslagen of niet getoond", zegt Van der Voort. "Het bereik van televisie wordt dan wel minder, maar er kijken nog altijd heel veel mensen naar."

Blokker

Unilever, het bedrijf achter merken als Axe en Calvé, geeft het meeste geld uit aan tv-reclame, bijna 65 miljoen euro. Blokker is de hoogste nieuwkomer. Het geplaagde winkelconcern gaf de afgelopen jaren nauwelijks geld uit aan tv-reclames, maar de afgelopen maanden werd er meer dan 15 miljoen euro aan uitgegeven.