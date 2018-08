Puerto Rico verhoogt dodental orkaan Maria naar bijna 3000

Gouverneur Ricardo Rosselló van Puerto Rico heeft bijna een jaar na orkaan Maria het officiële dodental door de storm bijgesteld van 64 naar 2975. Hij baseert zich op een nieuw rapport van de George Washington University, waarin wordt gesteld dat het aantal slachtoffers van de natuurramp zwaar is onderschat.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van zijn regering. De onderzoekers hebben in hun schatting niet alleen gekeken naar de mensen die om het leven kwamen als direct gevolg van de orkaan, maar hebben ook de doden geteld die in de nasleep van de natuurramp vielen.

Ze keken daarbij naar de sterftecijfers in de zes maanden nadat Maria op 20 september over Puerto Rico was getrokken, omdat in die periode grote delen van het eiland nog zonder stroom zaten. Die getallen vergeleken ze met de sterftecijfers in eerdere jaren.

Geen elektriciteit

Met name het gebrek aan stroom op het eiland leidde tot grote problemen, zeggen de onderzoekers. Volgens hen is het in de Verenigde Staten niet vaak voorgekomen dat zo veel huishoudens zo lang zonder elektriciteit zaten. Uit het rapport blijkt dat vooral onder oudere mannen en armere delen van de bevolking meer sterfgevallen waren.

Een van de conclusies van het nieuwe rapport is dat de noodplannen van de Amerikaanse regering niet waren berekend op een orkaan met deze kracht. Na Maria was er veel kritiek op president Trump omdat de noodhulp aan het eiland traag op gang kwam.

Gebrek aan medische zorg

De Amerikaanse regering noemde deze maand al een hoger dodental dan in de weken na de orkaan werd genoemd. In een rapport aan het Congres werd gesproken van 1427 doden, terwijl daarvoor het getal 64 werd genoemd.

Eerder dit jaar concludeerden onderzoekers al dat dat sterftecijfer veel te laag was ingeschat. Zo stierven er veel nierdialyse- en hartpatiënten in ziekenhuizen waar de stroom was uitgevallen. Ook overleden mensen die een hartaanval kregen en hulpdiensten niet konden bereiken. Verder zouden ook bacteriële infecties veel slachtoffers hebben gemaakt in de periode na de orkaan.