Bijna helft van Puerto Rico nog altijd zonder stroom na orkaan

Meer dan drie maanden nadat de orkaan Maria over Puerto Rico raasde, heeft bijna de helft van het eiland nog altijd geen stroom. Volgens het elektriciteitsbedrijf van Puerto Rico moet er nog veel gebeuren om alle schade aan het stroomnet te herstellen.

55 procent van de ongeveer anderhalf miljoen huishoudens heeft inmiddels weer elektriciteit. Het zijn de eerste officiƫle cijfers van de overheid nadat Puerto Rico werd getroffen door Maria, met windstoten tot 250 kilometer per uur. Door de orkaan vielen tientallen doden.

Een gemeente op het eiland, het berggebied Ciales, zit nog altijd helemaal zonder stroom. Het is onduidelijk wanneer het stroomnet voor deze regio is hersteld. Het Amerikaanse leger sprak eerder de verwachting uit dat het hele eiland in mei weer op de elektriciteit is aangesloten.

"Dit is mentaal heel zwaar", zegt een van bewoners die nu nog zonder zit. "Het voelt als een gebrek aan respect voor ons. Ik weet dat de schade groot was, zeker in de bergen, maar voor mijn gevoel duurt het te lang."