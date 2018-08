Puerto Rico: niet 64 maar waarschijnlijk 1427 doden door orkaan Maria

Orkaan Maria heeft vorig jaar op Puerto Rico veel meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe officieel is gemeld. In een rapport aan het Amerikaanse Congres noemt de regering een dodental van 1427, terwijl in de weken nadat de orkaan het eiland had aangedaan een slachtofferaantal van 64 werd genoemd.

In het rapport, een soort herstelplan, komt de regering tot het nieuwe cijfer door te kijken naar sterftecijfers in de jaren ervoor. In vergelijking daarmee vermoeden de autoriteiten dus dat er 1427 mensen om het leven zijn gekomen door Maria.

Slagregens en windstoten tot 250 kilometer per uur richtten destijds een ravage aan op het Caribische eiland. De gouverneur noemde het de meest vernietigende storm in lange tijd.

De slachtoffers overleden van 20 september, de dag dat de orkaan het eiland trof, tot en met december vorig jaar. Door de schade zat het eiland maanden zonder stroom en water.

Doordat de voorzieningen op Puerto Rico zo lang niet op orde waren zijn vermoedelijk nog veel meer inwoners overleden aan de gevolgen van de orkaan. Het gaat dan vooral om ouderen, chronisch zieken en anderen die afhankelijk zijn van zorg.