Jos B.: 'Ik kom vrijwillig naar Nederland en kan daarom vrijgelaten worden'

De rechtbank in Madrid heeft een verzoek van Jos B. afgewezen om hem voorlopig vrij te laten. B's Spaanse advocaat deed dat verzoek omdat de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen volgens hem vrijwillig naar Nederland wil reizen, meldt dagblad De Limburger.

Advocaat Cobo Martinez hielp bij de afhandeling van het Nederlandse uitleveringsverzoek van B., die zondag in een bos in het noordoosten van Spanje werd opgepakt. De 55-jarige Nederlander verzet zich niet tegen zijn uitlevering, maar wilde het liefst zelf naar Nederland komen.

De rechter wees het verzoek af vanwege vluchtgevaar, schrijft De Limburger. Ze wees erop dat hij de afgelopen maanden in verschillende landen in Europa heeft rondgezworven voordat hij in Spanje opdook.

Cobo Martinez heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat B. binnen tien dagen naar Nederland komt, waarschijnlijk met een gewone lijnvlucht onder begeleiding. De advocaat wil niet melden of B. iets inhoudelijks over de zaak-Verstappen heeft gezegd.