Derde verdachte aangehouden voor beschieting kantoor Panorama

De politie heeft vanochtend vroeg een derde verdachte aangehouden in de zaak rond de beschieting van het kantoor van het blad Panorama in Amsterdam. Het gebouw aan de Teleportboulevard werd in de avond van 21 juni beschoten met een antitankwapen.

De politie denkt dat de man mogelijk de schutter is. Het gaat om een lid van de motorbende Caloh Wagoh Main Triad. Eerder zijn in deze zaak de president van de Woerdense afdeling van de club aangehouden en 25-jarige man uit Rotterdam. Beiden zitten nog in voorarrest.

De arrestatie van vanochtend gebeurde toen de man op weg naar zijn werk was. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.