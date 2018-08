Aantijging aartsbisschop aan adres paus: waarheid of rancune?

Paus Franciscus heeft gisteravond op de terugvlucht van Ierland naar het Vaticaan geweigerd in te gaan op zware aantijgingen van aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Die stelt in een document van elf pagina's dat hij Franciscus op 23 juni 2013 heeft ingelicht over het seksueel misbruik waaraan kardinaal Theodore McCarrick, de aartsbisschop van Washington, zich schuldig maakte. Franciscus, die toen drie maanden paus was, legde de beschuldiging naast zich neer en rehabiliteerde McCarrick in feite, stelt Viganò.

De beschuldiging aan het adres van de paus is zo ernstig, dat er voor Franciscus niets anders op zit dan af te treden, vindt Viganò.

Franciscus zei tegen journalisten over de uitgebreide tekst van Viganò: "Oordeelt u zelf, de tekst spreekt voor zich". Verder onthield hij zich van commentaar. "Ik heb er vertrouwen in dat u uw journalistieke werk goed zult uitvoeren," zei de paus, om eraan toe te voegen dat hij misschien in de toekomst nog op het document zal ingaan.

Rechtervleugel

Viganò was van 2011 tot en met 2016 de ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten. Hij zegt dat zijn twee voorgangers de Heilige Stoel geïnformeerd hebben over de praktijken van McCarrick, en dat twee memo's over de zaak van zijn hand waren.

In juli jongstleden accepteerde de paus het ontslag van McCarrick, nadat in een Amerikaans onderzoek was vastgesteld dat de kardinaal een minderjarige had misbruikt. Daarvoor gingen al jarenlang verhalen rond over het misbruik door 'oom Teddy' van jonge mannen. De paus nam McCarrick ook zijn kardinaalstitel af.

De nu 77-jarige Viganò is een exponent van de rechtervleugel in de Rooms-Katholieke Kerk, die grote moeite heeft met de manier waarop de paus met de katholieke leer omgaat. In zijn document gaat de aartsbisschop fel tekeer tegen hoge functionarissen in het Vaticaan en houdt hij een lange tirade over homoseksuelen en linkse elementen binnen de Kerk.

Het laat zich lezen als een ideologisch manifest tegen de paus, waarbij alle mensen met naam en toenaam genoemd worden die volgens Viganò McCarrick de hand boven het hoofd hielden.

Benedictus

NOS-correspondent voor het Vaticaan Andrea Vreede en Vaticaan-kenner Stijn Fens zeggen beiden dat het document neerkomt op een nieuwe keiharde aanval op de paus.

Fens zei gisteren in Met het Oog op Morgen dat Viganò met dit document munitie biedt aan een soort burgeroorlog die in de kerk woedt, waarbij zijn partij ten strijde trekt tegen een paus die te soepel in de leer zou zijn. Die beweging zou nu zijn kans schoon zien door de paus te linken aan het misbruikschandaal.

Benedictus XVI, de voorganger van Franciscus, komt als enige vrijwel ongeschonden tevoorschijn uit het document. Viganò schrijft dat hij McCarrick opdracht gaf zich terug te trekken in een leven van boetedoening en gebed, maar die opdracht is om onduidelijke redenen nooit door de kardinaal uitgevoerd.

Paus Franciscus schakelde McCarrick in om voor de kerk naar China te reizen. Ook werd hij ingezet als kerkelijk bemiddelaar bij de besprekingen tussen de VS en Cuba in 2014.