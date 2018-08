Moeder Nicky Verstappen: 'Hopelijk nu antwoord op al die vragen'

De familie van Nicky Verstappen is "heel erg opgelucht" over de arrestatie van Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Verstappen in 1998. "We hadden niet durven dromen dat het zo snel zou gaan", reageerde moeder Berthie Verstappen in het SBS-programma Hart van Nederland. Ze zei te hopen dat er nu snel antwoorden komen "op al die vragen die we hebben".

Brech kwam begin juli als verdachte in beeld bij politie in justitie na een dna-bevolkingsonderzoek. Er werd wekenlang in stilte naar hem gezocht. Omdat dat niets opleverde, werd afgelopen woensdag zijn naam naar buiten gebracht. Vanmiddag werd Brech opgepakt in Spanje.

De familie Verstappen en Peter R. de Vries, die de familie al jarenlang bijstaat, werden vanmiddag gevraagd om zich te melden bij het rechercheteam in Nijmegen. Daar kregen ze het nieuws over de arrestatie te horen. "Hopelijk komt hij vast te zitten en vertelt hij wat hij heeft gedaan", zegt Berthie Verstappen.

'Kaarten omgekeerd'

De Vries is eveneens "ontzettend opgelucht". "Ik ben blij dat het publiciteitsoffensief geholpen heeft", zegt hij tegen de NOS. Volgens hem is bij de familie een enorme last van de schouders gevallen. "Ze hadden een stille angst dat Brech de dans zou ontspringen. Maar nu zijn de kaarten omgekeerd."