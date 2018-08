Buitenlandse studenten wanhoop nabij: 'Alles om niet op straat te hoeven slapen'

Koen Marée van de Democratische Academie Groningen is een van de studenten die voor buitenlandse studenten woonruimte probeert te vinden. De DAG kreeg de afgelopen week zo'n honderd berichten van wanhopige studenten, vooral uit het buitenland. "Ze vragen om een matje, een bed, wat dan ook. Alles om maar niet op straat te hoeven slapen."

Vanuit het buitenland lid worden van Facebookgroepen, verhuursites checken en makelaars aanschrijven blijkt in veel gevallen niet genoeg. "Dat zegt dat het probleem ontzettend groot is", zegt Marée. Wat ook niet helpt, is dat in veel advertenties wordt gevraagd om "Dutch only". Marée heeft ook kritiek op de universiteit. "Je ziet dat die heel actief internationale studenten trekt, maar ondertussen te weinig nadenkt over de consequenties."

'450 extra kamers'

Een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen wijst erop dat er deze zomer 450 kamers voor buitenlandse studenten zijn bijgekomen. Ook de komende jaren komen er kamers bij.

Om nu de ergste problemen op te lossen, heeft de universiteit drie evenementententen geplaatst. "Wij voelen ons toch verantwoordelijk", aldus de woordvoerder. Studenten die begin september nog steeds geen woonruimte hebben, krijgen voor 12,50 euro per nacht een tijdelijk onderkomen in de tent.