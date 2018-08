Universiteit Groningen roept personeel op studenten in huis te nemen

De RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen vinden het niet wenselijk dat dat veel studenten in onzekerheid verkeren over een slaapplek. Daarom is het personeel van de universiteit in een e-mail gevraagd om kamers of bedden beschikbaar te stellen.

Ze kunnen zich via een formulier aanmelden om tijdelijk onderdak te bieden aan eerstejaarsstudenten uit het buitenland. "Wij zullen de aanbiedingen zoveel mogelijk matchen met de vraag van studenten en een student in contact brengen met de aanbieder", staat in de mail. "Vanuit deze situatie zal het voor de student makkelijker zijn om een definitieve plek te zoeken."

Vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding krijgen, maar mogen geen huur vragen.