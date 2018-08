Oppositieleider Bemba mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen Congo

Voormalig krijgsheer en oppositieleider Jean-Pierre Bemba mag niet meedoen aan de komende presidentsverkiezingen in Congo. De kiescommissie in het land heeft Bemba samen met drie oud-premiers geschrapt van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in december.

Bemba, die ook oud-vicepremier is, werd in juni in hoger beroep vrijgesproken door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij had in 2016 achttien jaar cel opgelegd gekregen voor verkrachtingen en moordpartijen. Bemba bleef wel vastzitten: hij werd in 2017 veroordeeld tot een jaar cel en 300.000 euro boete voor het omkopen van getuigen. De kiescommissie heeft hem vanwege die veroordeling van de lijst geschrapt. Tegen dat besluit kan Bemba nog in beroep gaan.

Bemba stelde zich begin deze maand kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Hij was net op vrije voeten, na tien jaar vast te hebben gezeten in Den Haag. In 2008 werd hij in Belgiƫ opgepakt en uitgeleverd, omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor verkrachtingen en moordpartijen in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2002 en 2003. Later werd hij daarvan dus vrijgesproken.

Kabila ook geen kandidaat

De huidige president Joseph Kabila maakte eerder deze maand bekend, na lang speculeren over een omstreden derde termijn, dat hij zich toch niet verkiesbaar stelt. Kabila werd in 2006 officieel gekozen tot president. In 2011 werd hij herkozen voor een tweede en grondwettelijk laatste ambtstermijn.

Al in 2016 had Kabila moeten aftreden, maar het organiseren van nieuwe verkiezingen werd door hem voortdurend uitgesteld, tot grote woede van de oppositie.