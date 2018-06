Oud-vicepremier Congo in hoger beroep vrijgesproken door Strafhof

Voormalig vicepremier van Congo Jean-Pierre Bemba, die door het Internationaal Strafhof in Den Haag was veroordeeld, is in hoger beroep vrijgesproken. Bemba kreeg in 2016 achttien jaar cel voor verkrachtingen en moordpartijen door zijn militie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De rechters oordelen nu dat hij daar niet verantwoordelijk voor is. In het eerdere vonnis is volgens hen onvoldoende meegewogen dat Bemba probeerde de misdaden te stoppen toen hij daar weet van kreeg.

Bemba blijft wel vastzitten. Hij is in 2017 veroordeeld tot een jaar cel en 300.000 euro boete voor het omkopen van getuigen. Ook deze zaak loopt nog.