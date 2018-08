FIFA bestraft voorzitter Palestijnse voetbalbond

De FIFA heeft voorzitter Jibril Rajoub van de Palestijnse voetbalbond voor een jaar geschorst. Hij mag zich in die periode niet bezighouden met officiële voetbalzaken en geen voetbalwedstrijden bezoeken. Ook moet hij een boete betalen van bijna 20.000 euro. Hij krijgt de straf voor haatzaaien en het oproepen tot geweld.

Rajoub deed in de aanloop naar het WK van deze zomer een oproep om shirts van sterspeler Lionel Messi te verbranden als Argentinië in Jeruzalem een oefenwedstrijd zou spelen tegen Israël.

De Israëlische voetbalbond had besloten de interland te verplaatsen van Haifa naar Jeruzalem, de stad die door zowel Israël als de Palestijnen wordt geclaimd als hoofdstad. Kort voor de geplande interland had president Trump besloten de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat leidde tot woede bij Palestijnen en tot afkeurende reacties uit veel landen.

Besmeurde vlaggen

De Argentijnse voetbalbond besloot na dagen van protesten, bedreigingen en provocaties aan het adres van vooral Messi de vriendschappelijke interland af te zeggen. Er was ook een pro-Palestijnse betoging geweest bij het voetbalcomplex in Barcelona, waar de Argentijnse selectie zich voorbereidde op het WK. Er waren onder meer Argentijnse vlaggen te zien die waren besmeurd met rode verf. Ook in Buenos Aires waren er protesten.

Rajoub was destijds zeer ingenomen met het afzeggen van de interland. Hij gaf een persconferentie met op de achtergrond een oude foto van hem samen met Messi, met daaronder een bedankje namens de Palestijnen.