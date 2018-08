Vaccinatiedebat VS besmet door Russische trollen

Wetenschappers van George Washington University bestudeerde het gedrag van trollen tussen 2014 en 2017. Daaruit bleek dat zij veel vaker over vaccinaties hebben getweet dan gewone Twittergebruikers. Bots hebben deze social media-posts verder verspreid en antivaccinatieboodschappen gebruikt om volgers naar onlinereclames te trekken.

Opmerkelijk genoeg hebben de bots en trollen niet alleen maar antivaccinatieboodschappen verspreid. Ze hebben zich ook vóór vaccinaties 'uitgesproken'. Volgens de onderzoekers was hun doel niet zozeer partij kiezen in het debat, maar om de maatschappelijke tegenstellingen uit te vergroten. Zo zijn trollen en bots in de VS ook actief geweest aan beide kanten van de controverses over Black Lives Matter en andere verhitte discussies over sociale klasse, dierenwelzijn en sekseverhoudingen.

Toch zijn zulke trollen en bots schadelijk, zegt een van de onderzoekers in The Guardian. "Deze trollen lijken vaccinaties te willen gebruiken om verdeeldheid te zaaien in de Amerikaanse maatschappij", zei hij.

Ook in Nederland?

De vaccinatiediscussie is in Nederland weer naar boven komen drijven naar aanleiding van cijfers over de dalende vaccinatiegraad. Maar voor zover bekend spelen politiek gemotiveerde trollen geen rol in die discussie, zegt Peter Burger, universitair docent Wetenschapsjournalistiek aan de Universiteit Leiden.

"Fake nieuws kom je daarin wel tegen in de vorm van alarmerende berichten over de gevolgen van vaccinatie in het algemeen en or individuele kinderen. Maar het gaat met de vaccinatiedichtheid in Nederland nog steeds relatief goed en het is geen politiek controversieel thema dat trollen zouden kunnen uitbuiten", zegt Burger.