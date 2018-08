Ollongren wil dat gemeenten tempo maken met bouw woningen

Gemeenten moeten tempo maken met de bouw van nieuwe woningen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat gemeenten sneller geschikte grond vinden en bouwvergunningen afgeven. "Het mag allemaal wel wat sneller", zei de minister voor het begin van de ministerraad.

Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Ze heeft in mei met alle betrokken partijen een Nationale Woonagenda opgesteld. Woningcorporaties, makelaars, vastgoedinvesteerders, aannemers en de overheid hebben beloofd gezamenlijk snel voor nieuwe huizen te zorgen.

Inhaalslag

Door de economische crisis van enkele jaren geleden werd de nieuwbouw afgeremd. Nu is er door de economische groei een groot tekort aan goede vakmensen en bouwmateriaal. "We moeten een inhaalslag maken", zegt Ollongren. Er is een tekort aan allerlei woningen (sociale- en vrije sector, huur- en koopwoningen en de prijzen zijn fors gestegen.

De rijksoverheid bouwt zelf geen woningen, dat is vooral de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. "Gemeenten hebben de sleutel in handen", zegt Ollongren. Als gemeenten problemen ondervinden, moeten ze naar haar komen. "Dan kijken we hoe we die knelpunten kunnen oplossen."