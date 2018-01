Gemeenten verontwaardigd over uitspraken Ollongren meer bouwen

Gemeenten reageren verontwaardigd op uitspraken van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij herkennen zichzelf niet in haar uitspraak dat het de gemeenten aan lef en ambitie ontbreekt als het gaat om het bouwen van extra woningen.

Volgens Ollongren moeten gemeenten creatiever kijken naar het bouwen van woningen in groene gebieden rondom grote steden. Maar een grote groep gemeenten wil het liefst niet tornen aan de groene gebieden. Veel gemeenten zien maar weinig in de oproep van de minister, blijkt uit een telefonische rondgang door de NOS.

'Creatief en ambitieus door bouwen in stad'

"Wij zijn al creatief en ambitieus, juist door te bouwen in de stad en daar slim om te gaan met de bestaande ruimte", zeg Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling in Den Haag. "We tonen juist lef door weerstand te bieden aan het makkelijke bouwen in weilanden."

De gemeente is van plan tot 2040 zo'n 50.000 woningen erbij te bouwen. "Wij willen steun van het Rijk voor bouwen binnen de stad. Het is duurder, maar ook nodig, want mensen willen dicht bij voorzieningen wonen. Als bouwen in groene gebieden mogelijk wordt gemaakt door het Rijk, dan gaat het mis en zakken de plannen om in de stad te bouwen in elkaar."

'Geen Vinexlocaties in de polder meer'

"Geen sprake van dat we de polder gaan volbouwen, zoals we in het verleden met Vinexlocaties hebben gedaan", zegt Ton de Gans, wethouder Ruimtelijke Ordening van gemeente Zoeterwoude. "We hebben breed met elkaar in de regio afgesproken dat we van de mooie open landschappen in het Groene Hart afblijven en dat we vooral binnenstedelijk en binnendorps willen bouwen."

"We hebben de afgelopen jaren veel leegstand zien ontstaan in kantoren en winkelcentra", aldus De Gans. "En we zijn gaan kijken hoe we die locaties binnen steden en dorpen kunnen gebruiken voor woningbouw. De Randstad gaat stukken drukker worden en we hebben ook ruimte nodig om te kunnen recreƫren. Ik nodig de minister uit om in Zoeterwoude te komen kijken. Ik wil haar laten zien hoe wij creatief bekijken waar wij wel kunnen bouwen."

Ook gemeente Oostzaan, een randgemeente van Amsterdam, geeft aan niet van plan te zijn in landelijk gebied te bouwen. "Het Oostzanerveld bijvoorbeeld is een prachtig natuurgebied en valt onder Natura 2000. We mogen en willen daar gewoon niet bouwen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Noord-Holland: 300.000 woningen

De provincie Noord-Holland zegt dat het bouwen van meer woningen hoog op de agenda staat. Zo is er een concreet plan om veel meer te bouwen in de regio Amsterdam. De provincie is in nauw overleg met provincie Flevoland en 33 gemeenten om te kijken waar er in en buiten Amsterdam gebouwd kan worden.

In september liet Noord-Holland al weten ruimte te hebben voor ongeveer 300.000 woningen. En dat is volgens de provincie meer dan voldoende om aan de vraag te voldoen.