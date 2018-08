Ruim 200 tips over verdachte in zaak-Nicky Verstappen

De politie vermoedt dat Brech in het buitenland zit. Het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak is vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

De 55-jarige verdachte was in oktober vorig jaar vertrokken naar een chalet in de Vogezen, een berggebied in het oosten van Frankrijk. Franse media hebben een gedetailleerd signalement van de Nederlander verspreid. Brech is een zogeheten bushcrafter en kan volgens deskundigen lange tijd overleven in de natuur.

Buurvrouw

Een voormalig buurvrouw van de verdachte zegt tegen persbureau ANP dat ze Brech in april nog heeft gezien in Simpelveld. Het persbureau schrijft dat hij daar vermoedelijk was omdat zijn moeder net was overleden.

Brech woonde ten tijde van de dood van Verstappen bij zijn moeder in de Limburgse gemeente. Simpelveld ligt zo'n 13 kilometer ten zuiden van de Brunssummerheide, waar het lichaam van de jongen werd gevonden.

Een paar dagen na de vondst liep Brech langs de plaats delict. Hij werd opgemerkt door de marechaussee. Die maakte een proces-verbaal van het gesprek met de man. Zo kwam zijn naam terecht in het politiedossier.

Dna van familieleden leidde uiteindelijk, twintig jaar later, naar de 55-jarige verdachte.