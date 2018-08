Privé-advocaat Trump wil meewerken aan Rusland-onderzoek

Belangrijk voor Mueller is ook dat Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort gisteren schuld heeft bekend aan bank- en belastingfraude. Die aanklachten raken Trump zelf niet, maar omdat Manafort een gevangenisstraf van negentig jaar riskeert, is hij misschien bereid open kaart te spelen met Mueller, in ruil voor strafvermindering. "Hij kan een schat aan informatie aanbieden over Trump en zo van grote waarde zijn voor Mueller", zei Van der Horst.

Trump zei in een reactie op de bekentenis van Manafort dat het hem verdrietig stemt en dat Manafort een goed mens is. Hij benadrukte dat de bekentenis niets te maken heeft met het Rusland-onderzoek, dat hij opnieuw als een heksenjacht bestempelde.

"Wat opviel is dat hij niets zei over Michael Cohen", zei Van de Horst. "We weten dat het Witte Huis zich over hem het meeste zorgen maakt, want hij kan een schat aan informatie leveren over zijn voormalige cliënt.