Voormalig advocaat Trump bekent schuld in ruil voor strafvermindering

Cohen kwam in het vizier van de aanklagers in New York door speciaal aanklager Robert Mueller. Die kwam in zijn onderzoek informatie op het spoor over Cohen en speelde dat door aan de FBI.

In april viel de FBI het kantoor, het huis en de hotelkamer van Cohen in New York binnen. De Amerikaanse politiedienst zou onder meer op zoek zijn geweest naar documenten over betalingen aan porno-actrice en stripper Stormy Daniels, die beweert in 2006 een relatie met Trump te hebben gehad.

Cohen betaalde Daniels een maand voor de verkiezingen in 2016 130.000 euro, mogelijk zodat zij zou zwijgen over haar seksuele relatie met Trump. Ook aan voormalig Playboy-model Karen McDougal werd zwijggeld betaald.