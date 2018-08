'Veel euthanasie-verklaringen niet meer actueel'

Mensen die een euthanasieverzoek hebben opgesteld, moeten die verklaring van tijd tot tijd opnieuw bespreken met hun huisarts om het verzoek actueel te houden. Als dat niet gebeurt, kan een euthanasieverzoek geweigerd worden. Minder dan de helft van de mensen neemt de moeite om de laatste wil-verklaring te actualiseren. Huisarts Matthijs van Wijmen heeft dat becijferd na jarenlang onderzoek, schrijft Trouw.

Een arts hoeft een euthanasieverzoek dat tien jaar geleden is geformuleerd niet op te volgen, omdat een patiënt van mening kan zijn veranderd. Onlangs werd een huisarts berispt omdat op grond van een vijf jaar oude wilsverklaring euthanasie werd toegepast. Regionale toetsingcommissies waken bij euthanasie over de zorgvuldigheid.

Van Wijmen volgde voor zijn onderzoek 4000 leden van de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en 1000 leden van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Van de NVVE-leden besprak 42 procent het verzoek nog eens met zijn arts, van de NPV-leden slechts 28 procent.

Richtlijn

Er bestaat geen richtlijn over hoe vaak een patiënt een euthanasie-verzoek opnieuw moet bespreken met de huisarts. Ook is er geen termijn vastgesteld, bijvoorbeeld dat het laatste gesprek over euthanasie uiterlijk een jaar geleden gevoerd moet zijn. Van Wijmen vindt zo'n vaste termijn onwenselijk, omdat een gesprek van 13 maanden geleden dan niet zou meetellen.

De NVVE is in gesprek met de artsenfederatie om toch een richtlijn op te stellen over de vraag hoe vaak het euthanasieverzoek opnieuw besproken moet worden.