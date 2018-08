Paus haalt hard uit naar seksueel misbruik en doofpotcultuur binnen kerk

Paus Franciscus heeft hard uitgehaald naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Dat staat in een brief van de paus, die gericht is aan alle katholieken. Ook veroordeelt Franciscus hoge geestelijken die misbruikzaken in de doofpot stoppen.

De brief van de paus komt op het moment dat de kerk wereldwijd is verwikkeld in meerdere misbruikschandalen. Zo is vorige week een rapport gepresenteerd waarin staat dat de afgelopen tientallen jaren in de Amerikaanse staat Pennsylvania ruim duizend kinderen zijn misbruikt door ongeveer driehonderd priesters.

Het Vaticaan wilde eerst geen commentaar geven op het rapport, maar reageerde later vorige week met "schaamte en verdriet" op de zaak.

Reputatie boven kinderen

In de brief die Franciscus nu heeft geschreven, vraagt hij vergeving voor het leed dat slachtoffers is aangedaan.

Hij hekelt de cultuur binnen de katholieke kerk die lange tijd mogelijk maakte dat daders hun gang konden gaan. "De reputatie van de kerk was het belangrijkst, er werd niet omgekeken naar de kinderen", schrijft de paus.