Franse oliegigant Total trekt zich terug uit Iran

De Franse oliemaatschappij Total heeft alle activiteiten in Iran gestaakt. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie.

Volgens de Iraanse minister van Olie is Total bezweken voor de druk van de Verenigde Staten. Dat land dreigt met maatregelen tegen bedrijven die zaken doen in Iran. Total was in Iran bezig met een groot project om gas te winnen. Daarmee waren miljarden dollars gemoeid. Waarschijnlijk zal een Chinees oliebedrijf nu in het project stappen.

In mei trok de VS zich terug uit de zogenoemde atoomdeal met Iran en kondigde president Trump nieuwe economische sancties aan tegen het land. Bedrijven en overheden kregen tot begin deze maand de tijd om hun activiteiten in Iran te beeïndigen.

Oproep aan de EU

De atoomdeal werd in 2015 gesloten tussen de internationale gemeenschap en Iran. Volgens Trump maakt de overeenkomst het mogelijk voor Iran om door te gaan met het ontwikkelen van een kernwapen. Andere landen waaronder Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanni├ź, Rusland en China willen de deal juist in stand houden.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de EU opgeroepen nu haast te maken met de inspanningen om de overeenkomst te redden. "Het gaat te langzaam. Iran is nu aangewezen op eigen middelen om de Amerikaanse sancties het hoofd te bieden", zei hij op de staatstelevisie.