Lombok beeft voor de tweede keer vandaag

Op Lombok is voor de tweede keer vandaag een zware aardbeving geweest. De laatste had een kracht van 7,2. Het centrum van de beving lag op zee, zo'n 125 kilometer ten noordoosten van het eiland. Er is volgens de eerste berichten nog geen tsunami-waarschuwing afgegeven.

De beving van eerder vandaag had een kracht van 6,3. Die heeft naar verluidt relatief weinig schade aangericht op het eiland.

Lombok werd twee weken geleden getroffen door een aardbeving waarbij 460 mensen om het leven kwamen. Honderdduizenden mensen op het eiland werden dakloos.