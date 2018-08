Trumps militaire parade uitgesteld tot volgend jaar

Tanks die door de stad rollen, marcherende militairen en overscherende straaljagers. De Amerikaanse president Trump moet er nog even op wachten. In november, op Veteranendag, zou een militaire parade in Washington plaatsvinden, maar het wordt niet eerder dan volgend jaar, zo maakt het ministerie van Defensie bekend.

Het is niet bekendgemaakt wat de reden voor het uitstel is, maar volgens een bron bij het ministerie heeft het te maken met de kosten. Die werden eerder dit jaar door het Witte Huis geraamd op maximaal 30 miljoen dollar, maar volgens de bron zou de schatting inmiddels ruim 90 miljoen dollar zijn.

1991

Trump kwam op het idee voor een grote militaire parade na aan een bezoek aan Parijs op 14 juli vorig jaar. De president zou erg onder de indruk zijn geweest van de parade op de Franse nationale feestdag, waar hij eregast was.

De laatste grote militaire parade in de VS werd in 1991 gehouden in Washington. Duizenden militairen en voertuigen paradeerden toen door de hoofdstad om de overwinning op Saddam Hoessein in de Eerste Golfoorlog te vieren.

Bekijk hieronder beelden van de parade in 1991: