Schijn bedriegt: droogte nog steeds groot probleem

De regenval van de afgelopen week heeft vrijwel niets verbeterd aan de problemen door droogte in Nederland. De landbouw kampt met tekorten en de scheepvaart heeft last van een laag waterpeil, schrijft de Landelijke Coördinatiemissie Waterverdeling in een nieuwe droogtemonitor. Ook de problemen met de waterkwaliteit blijven onverminderd groot.

Sinds twee weken geldt een landelijk watertekort en dat blijft voorlopig zo. Ondanks de regenval en het koelere weer, is de kwaliteit van binnenwateren op sommige plekken zelfs verslechterd: het aantal meldingen van blauwalg, botulismevergiftiging en vissterfte is gestegen.

Het KNMI had al verwacht dat de regenval de droogte niet zomaar zou oplossen. Het neerslagtekort in Nederland is afgelopen weekend afgenomen tot 294 millimeter en zal verder oplopen naar 305 millimeter. Het neerslagtekort is daarmee iets lager dan het recordjaar 1976.