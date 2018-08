Bewoners 'brughuizen' Genua even terug, maar hun wijk lijkt ten dode opgeschreven

"Nee, het gaat helemaal niet", zegt een dame die net even in haar huis is geweest. "We staan op straat en we hebben geen idee voor hoe lang. We weten niks." Ze heeft wat spullen van haar kinderen opgehaald. Bang dat er nog een keer iets gebeurt, is ze niet. "Het grootste deel is toch al ingestort?" Ze wil niks liever dan terug naar huis. Ze betaalt een hoge hypotheek en die loopt door.

Ze is niet de enige die terug wil. Bij de chaotische registratie bij de afzetting staat een man zich flink op te winden. "Ik wil geen spullen ophalen, ik wil terug naar huis. Waar moet ik heen met mijn kinderen en mijn vrouw, die het niet goed maakt?" Zijn vrees is dat als de grootste schok voorbij is, ze aan hun lot worden overgelaten. "Zo gaat dat altijd in Italië."