Nederlandse patholoog getuigt in zaak Ivana Smit

De Nederlandse patholoog Frank van de Goot zal in Kuala Lumpur door de rechtbank worden gehoord over de dood van Ivana Smit. Het 19-jarige Nederlandse fotomodel viel in december uit een flat in de Maleisische hoofdstad. Van de Goot, die een tweede sectie op het lichaam verrichtte, concludeerde dat Smit al voor haar val letsel had opgelopen en mogelijk al was overleden.

De advocaat van de nabestaanden van Smit, Sébas Diekstra, laat weten dat Van de Goot vandaag hoorde dat hij volgende week vrijdag mag getuigen in Kuala Lumpur. Meteen daarna heeft hij een ticket geboekt.

Van de Goot onderzocht het lichaam van Smit op verzoek van haar nabestaanden, die twijfelden aan de lezing van de Maleisische autoriteiten. Die zeiden al snel na Smits val uit het appartement van een Amerikaans echtpaar dat de dood van het model een ongeluk was.

Echtpaar niet aanwezig

In Kuala Lumpur worden betrokkenen gehoord om te achterhalen of Smit het slachtoffer was van een misdrijf. Vandaag zou het Amerikaanse echtpaar Johnson worden gehoord, maar zij waren niet aanwezig. De rechter stuurde daarom hun advocaat de zaal uit. Of de Johnsons op een later moment wel bereid zijn te getuigen, wist hun advocaat ook niet. Het echtpaar is in de VS.

Gisteren werd bekend dat het stel het appartement grondig heeft laten schoonmaken na Smits dood, nog voor er sporenonderzoek had plaatsgevonden. Advocaat Diekstra zegt dat dit feit en het wegblijven van het stel "schreeuwt om een verklaring".