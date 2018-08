Rechter in zaak-Ivana Smit stuurt advocaat Amerikaans echtpaar weg

Het 18-jarige model Ivana Smit viel op 7 december vorig jaar van het balkon op de twintigste verdieping van de flat van de Johnsons. De avond daarvoor had ze met hen een nachtclub bezocht. Daarna was ze meegegaan naar hun flat.

Luna Johnson-Almaz zei in april in The Mail on Sunday dat ze de volgende dag kort na 08.00 uur nog seks met Ivana had gehad. Haar man zou toen hebben liggen slapen. Volgens de politie is Ivana om 10.00 uur van het balkon gevallen. Ze kwam op een lager gelegen balkon terecht. Daar werd ze 's middag dood aangetroffen.

Tegen 17.00 uur belde de politie aan bij de Johnsons. Ze werden aangehouden, maar zeiden niet te weten wat er met Ivana was gebeurd en werden na twee weken vrijgelaten.

Hoe verder?

De Maleisische rechter kan een aanhoudingsbevel voor de Johnsons uitvaardigen als ze hun getuigenis onmisbaar acht voor het achterhalen van de oorzaak van Ivana's val, zegt advocaat Sébas Diekstra die de familie in Nederland bijstaat. Maar zo'n bevel heeft alleen rechtskracht op Maleisisch grondgebied. De Johnsons bevinden zich vermoedelijk in de VS.

Het is ook denkbaar dat er voor het Openbaar Ministerie nu voldoende aanleiding is om tot vervolging van de Johnsons over te gaan. Gisteren werd bekend dat zij hun appartement hebben laten schoonmaken voordat er sporenonderzoek had plaatsgevonden. Vandaag kwamen ze niet opdagen als getuigen. "Deze feiten schreeuwen om een verklaring", zegt Diekstra.

Maleisië kan de Verenigde Staten dan om uitlevering vragen. Als de Amerikanen dat niet willen, kan Maleisië de VS vragen om zelf vervolging in te stellen.