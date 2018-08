Pastafarisme geen serieuze godsdienst, dus pasfoto met vergiet mag niet

De Raad van State vindt dat aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster geen serieuze godsdienst belijden. Deze zogenoemde pastafarians mogen daarom niet met een vergiet op hun hoofd op officiële documenten staan.

Een vrouw uit Nijmegen had de zaak aangespannen nadat de burgemeester had geweigerd om haar een identiteits- en een rijbewijs te geven. De vrouw had twee pasfoto's ingeleverd waarop zij een vergiet op haar hoofd droeg, naar eigen zeggen een godsdienstige uiting.

Hoewel iemand eigenlijk onbedekt op de foto moet, wordt een uitzondering gemaakt voor hen die kunnen uitleggen dat er religieuze redenen zijn voor hun hoofddoek of tulband.

Biervulkanen en een stripperfabriek

Maar de hoogste bestuursrechter van ons land oordeelde vandaag dat bij het pastafarisme het satirische karakter overheerst. De raad verwijst naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat stelde dat een stroming overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang moet hebben voordat het als godsdienst kan worden aangemerkt. "In het bijzonder ontbreekt het in het pastafarisme aan de vereiste ernst en samenhang", schrijft de raad.

Op zijn website schrijft de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster bijvoorbeeld dat je "in de hemel biervulkanen en een stripperfabriek kunt vinden. In de hel trouwens ook, maar daar is het bier bedorven en hebben alle strippers een geslachtsziekte."

Verder is de officiële afronding van het gebed "ramen" (een soort noodles) en heet de profeet piraat Mosey, naar Mozes. De raad noemt dit satirische woordspelingen en parodieën op het christendom.