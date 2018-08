Wekdienst 15/8: Indië-herdenking en opgeruimde stranden

Goedemorgen! In Den Haag worden vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht en de organisatoren van de Beach Clean Up-actie maken bekend hoeveel afval er begin augustus van de Nederlandse stranden is gehaald.

Het blijft vandaag waarschijnlijk droog. Er zijn perioden met zon en in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 25 graden in het zuidoosten. Donderdag wordt het nog iets warmer en kan het lokaal 30 graden worden in het zuidoosten. In de loop van de middag neemt wel de kans op stevig onweer toe.