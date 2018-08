Aantal Nederlandse wijnboeren neemt licht toe: 'Het is hard werken'

Nederland bouwt gestaag verder aan een eigen wijntraditie. Twee jaar geleden zagen we nog een lichte dip, maar vorig jaar telde ons land 92 landbouwbedrijven met wijndruiventeelt. Dat zijn er vier meer dan in 2016.

Ook nam het oppervlakte met wijndruiven licht toe tot 157 hectare grond, twee hectare meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is niet het het hoogste aantal bedrijven met wijndruiventeelt, dat was in 2013. Toen stond de teller op 97.

Brabantse wijn

Gelderland heeft met 24 bedrijven van alle provincies de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg en Noord-Brabant. 70 procent van alle Nederlandse wijnboeren zit in deze drie provincies.

Noord-Brabant is de laatste jaren in opkomst als wijnprovincie. Het oppervlakte wijndruiven was daar in 2017 al 13 procent van het totale wijndruivenareaal.

Oorzaak

Het is gissen naar de oorzaak van de lichte stijging van de Nederlandse wijnbouw, maar de groeiende economie kan eraan bijdragen dat meer ondernemers kiezen voor dit type bedrijven, zegt Dik Beker, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP).

Een stevige investering in zowel geld en energie is voor een wijngaard vereist, zegt Beker. "Je moet in dit vak een lange adem hebben. Pas vier jaar na de planting kun je wijn op de markt brengen. Tot die tijd moet je het dus zonder inkomsten van je wijnplantage zien uit te zingen."

Kleine sector

Dat we door de lichte stijging in het aantal wijnbouwbedrijven meer Nederlandse wijn zullen drinken, betwijfelt Beker. De Nederlandse wijnconsumptie is vele malen groter dan de huidige eigen productie: zo'n 1,2 miljoen flessen Nederlandse wijn per jaar. Nederlandse wijn blijft wel in eigen land, de export ervan is nihil: we drinken het zelf allemaal op.

Wat we aan wijn van eigen bodem drinken, is dus maar een druppel. "Het is een kleine sector en dat zal vanwege de hoge kosten en de arbeidsintensiteit voorlopig ook wel blijven", zegt Beker.

Goed wijnjaar

Hoewel de druiven van dit jaar nog moeten worden geoogst, zijn wijnproducenten in Nederland al heel blij met het warme en droge weer van deze zomer. Het zou hierdoor weleens een bijzonder goed wijnjaar kunnen zijn omdat de druiven harder groeien dan vorig jaar.

Toch is het weer vanaf half augustus tot eind oktober bepalender voor de uiteindelijke kwaliteit van de wijn. Hoe dat weer moet zijn? "Zonnig met koude nachten. Dat zou ideaal zijn", zegt Beker.